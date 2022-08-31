Песков посоветовал молодежи делать постоянный апгрейд своих знаний

По его словам, сейчас молодые люди должны постоянно учиться, потому что если этого не делать, то легко можно отстать от других и проиграть в конкуренции за знания, новации, технологии. Песков отметил, что такая конкуренция стала ускоряться с каждым годом и выдерживать ее тяжело. "Вы должны все области своих знаний постоянно совершенствовать, делать их апдейт. Как нам на телефоне приходит апдейт, так и вы должны себе делать апдейт постоянно", - сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления на марафоне общества "Знание".