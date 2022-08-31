Песков посоветовал молодежи делать постоянный апгрейд своих знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал молодым людям проводить постоянный апгрейд своих знаний, чтобы оставаться конкурентоспособными.
По его словам, сейчас молодые люди должны постоянно учиться, потому что если этого не делать, то легко можно отстать от других и проиграть в конкуренции за знания, новации, технологии. Песков отметил, что такая конкуренция стала ускоряться с каждым годом и выдерживать ее тяжело. "Вы должны все области своих знаний постоянно совершенствовать, делать их апдейт. Как нам на телефоне приходит апдейт, так и вы должны себе делать апдейт постоянно", - сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления на марафоне общества "Знание".
Отвечая на вопрос, прислушивался ли он в молодости к советам старших, Песков признался, что "с возрастом ты понимаешь, что чаще всего, когда ты не прислушивался к советам взрослых, ты делал ошибки". При этом он сказал, что человек устроен так, что должен сам совершать ошибки, чтобы понять их суть. "Я, например, жалею, что многих советов я не слушал", - резюмировал Песков.