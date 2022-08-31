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24 минуты назад

Агент Асмус прокомментировала возбуждение дела против актрисы

Никита Бородкин

Агент Мария Нисанова назвали слухами новости о возбуждении административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ против актрисы Кристины Асмус. Об этом она заявила в комментарии для «Лента.ру».

Агент Асмус прокомментировала возбуждение дела против актрисы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не верьте слухам», — заявила она.

Напомним, что 31 августа стало известно о возбуждении в отношении Асмус административного дела о дискредитации вооруженных сил России. Соответствующая информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы.

Какие материалы стали причиной для возбуждения дела пока неизвестно. Сейчас оно находится на рассмотрении. Максимальное наказание, которое грозит Асмус по указанной в карточке статье — штраф до 50 тысяч рублей.

Отметим, что последние 1,5 месяца Асмус провела в Ярославле, где участвовала в съемках проекта «РАЙцентр» — там на сыграла одну из главных ролей.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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