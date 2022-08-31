Агент Асмус прокомментировала возбуждение дела против актрисы

Агент Мария Нисанова назвали слухами новости о возбуждении административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ против актрисы Кристины Асмус. Об этом она заявила в комментарии для «Лента.ру».

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«Не верьте слухам», — заявила она.

Напомним, что 31 августа стало известно о возбуждении в отношении Асмус административного дела о дискредитации вооруженных сил России. Соответствующая информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы.

Какие материалы стали причиной для возбуждения дела пока неизвестно. Сейчас оно находится на рассмотрении. Максимальное наказание, которое грозит Асмус по указанной в карточке статье — штраф до 50 тысяч рублей.