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19 минут назад

Украинцы устроили митинг против выступления Нетребко в Кельне

Никита Бородкин

Украинцы устроили митинг против российской оперной певицы Анны Нетребко перед ее выступлением в Кельне. Как сообщает «Абзац», мероприятие проходило в городской филармонии с участием мужа Нетребко Юсифа Эйвазова.

Украинцы устроили митинг против выступления Нетребко в Кельне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недовольные концертом беженцы стояли с плакатами о том, что Нетребко якобы поддерживала действия Москвы, и кричали, что «Донецк и Луганск — это Украина». Стоит отметить, что в афише Кельнской филармонии указано, что Нетребко и Эйвазов «несут свою любовь на сцену».

Напомним, что ранее Нетребко отказывалась высказывать свою позицию, из-за чего с ней расторгли договоры ряд западных опер и немецкий звукозаписывающий лейбл.

После этого она выступила в поддержку украинцев, заявив, что не была сторонником какой либо партии, а также никогда не получала деньги от властей.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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