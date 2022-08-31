Украинцы устроили митинг против выступления Нетребко в Кельне

Украинцы устроили митинг против российской оперной певицы Анны Нетребко перед ее выступлением в Кельне. Как сообщает «Абзац», мероприятие проходило в городской филармонии с участием мужа Нетребко Юсифа Эйвазова.

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Недовольные концертом беженцы стояли с плакатами о том, что Нетребко якобы поддерживала действия Москвы, и кричали, что «Донецк и Луганск — это Украина». Стоит отметить, что в афише Кельнской филармонии указано, что Нетребко и Эйвазов «несут свою любовь на сцену».

Напомним, что ранее Нетребко отказывалась высказывать свою позицию, из-за чего с ней расторгли договоры ряд западных опер и немецкий звукозаписывающий лейбл.