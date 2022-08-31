Родители погибшей звезды «Дома-2» не смогли забрать ее тело

Семья погибшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей пока не может вылететь из Армавира в Санкт-Петербург на опознание. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на подругу девушки Олесю Малибу.

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Когда родные заберут тело из морга и устроят прощание, неизвестно.

«Родители все никак не могут доехать до Питера — проблемы с билетами», — поделилась Малибу.

«Следователи сказали, что это 100% Настя», — уточнила экс-коллега покойной по «Дому-2».

СК возбудил уголовное дело о гибели Кочервей по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее отец Кочервей ответил на вопрос о нехватке денег на гроб для дочери. В СМИ написали о тяжелом финансовом положении семьи после того, как певица Алена Кравец заявила, что у ее семьи «нет денег даже на нормальный гроб».