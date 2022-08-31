Муцениеце заговорила об «аде» после свадьбы Прилучного

По словам артистки, в приоритете в новых отношениях для нее станет честность. «Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — поделилась она.