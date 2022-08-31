Муцениеце заговорила об «аде» после свадьбы Прилучного

Актриса Агата Муцениеце высказалась о новых отношениях в интервью журналу ОК!. Бывшая супруга Павла Прилучного рассказала, каким должен быть ее будущий партнер.
По словам артистки, в приоритете в новых отношениях для нее станет честность. «Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — поделилась она.
Также Муцениеце объяснила, что она вряд ли сможет найти партнера, с которым получится построить «идеальный тандем». Предположительно, актриса намекнула на недостатки в браке с Прилучным, с которым развелась в 2020 году.
25 августа Павел Прилучный сыграл свадьбу с Зепюр Брутян в Армении.