В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Дайнеко ответила директору «Фабрики звезд» Арифулиной, назвавшей ее «колхозом»

Газета.Ruиещё 2

Певица Виктория Дайнеко отреагировала на высказывания директора и продюсера шоу «Фабрика звезд» Лины Арифулиной в свой адрес. Слова артистки цитирует kp.ru.

Дайнеко ответила на оскорбления директора «Фабрики звезд»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего», — прокомментировала слова Арифулиной Дайнеко.

Ранее сообщалось, что Лина Арифулина перечислила недостатки известных выпускниц «Фабрики звезд». Она назвала Дайнеко «неотесанной» и «колхозом». Ирину Дубцову продюсер при первой встрече сочла «квадратной». Наталью Подольскую, в свою очередь, Арифулина находила зажатой и непластичной, а Елену Темникову — чересчур женственной.

Шоу-бизнес,Виктория Дайнеко,Елена Темникова,Ирина Дубцова,Наталья Подольская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители