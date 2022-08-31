Дайнеко ответила на оскорбления директора «Фабрики звезд»

Певица Виктория Дайнеко отреагировала на высказывания директора и продюсера шоу «Фабрика звезд» Лины Арифулиной в свой адрес. Слова артистки цитирует kp.ru.

«Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего», — прокомментировала слова Арифулиной Дайнеко.

Ранее сообщалось, что Лина Арифулина перечислила недостатки известных выпускниц «Фабрики звезд». Она назвала Дайнеко «неотесанной» и «колхозом». Ирину Дубцову продюсер при первой встрече сочла «квадратной». Наталью Подольскую, в свою очередь, Арифулина находила зажатой и непластичной, а Елену Темникову — чересчур женственной.