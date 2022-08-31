Жена Гуфа резко ответила на обвинения Айзы

Жена известного под псевдонимом Гуф Алексея Долматова Юлия Королева жестко высказалась в адрес блогера Айзы. Мнением она поделилась на видеоплатформе Premier.

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Королева отметила, что раньше работала в клубе, но не занималась стриптизом или эскортом. Девушка отметила, что бывшая супруга Гуфа распространяла неверные сведения о ней. Королева считает, что это бы хайп.

«У Айзы хайп самый низкосортный и колхозный! Если сейчас она затронет мою семью, мужа, ребенка — я буду защищать, потому что нельзя трогать то, что мое!» — подчеркнула она.