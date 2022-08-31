Лолита призналась в желании быть кремированной после смерти

Российская певица Лолита Милявская заявила, что после ухода из жизни она завещает предать ее тело кремации. Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу «А поговорить?».
Звезда удивила зрителей продуманностью ее планов относительно этого решения. Лолита призналась, что не хотела бы пышные похороны. Милявская указала, что предпочтет кремацию, поскольку такой вариант предоставляет больше свободы и позволяет сэкономить.
«Я выбрала эти три места, где мне будет хорошо: это в Киеве или в Одессе. Потом Лялин переулок в Москве, там где я состоялась. Там у меня много всего было. И в Болгарии напротив дома», — рассказала она.
Лолита весь август проводит за работой. Ранее она отравилась на фестиваль в Крыму.