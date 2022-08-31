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41 минуту назад

Лолита призналась в желании быть кремированной после смерти

Слово и Дело

Российская певица Лолита Милявская заявила, что после ухода из жизни она завещает предать ее тело кремации. Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу «А поговорить?».

Лолита призналась в желании быть кремированной после смерти
Фото: ТАССТАСС

Звезда удивила зрителей продуманностью ее планов относительно этого решения. Лолита призналась, что не хотела бы пышные похороны. Милявская указала, что предпочтет кремацию, поскольку такой вариант предоставляет больше свободы и позволяет сэкономить.

«Я выбрала эти три места, где мне будет хорошо: это в Киеве или в Одессе. Потом Лялин переулок в Москве, там где я состоялась. Там у меня много всего было. И в Болгарии напротив дома», — рассказала она.

Лолита весь август проводит за работой. Ранее она отравилась на фестиваль в Крыму.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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