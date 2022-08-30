«Я это не понимаю»: Соседов о реакции на возвращение Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал прекратить травлю Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась в Россию. Об этом пишет портал Blitz+.
«Странно, что столько людей негативно отнеслись к ее возвращению. Это ведь ее дом, она здесь родилась. Как можно к этому негативно относиться? Я это тоже не понимаю. Все эти опросы — бред страшенный. А вот безразличие к возвращению могу понять — это справедливо», — сказал Соседов.
После начала спецоперации России на Украине Примадонна с семьей уехала на лечение в Израиль. В июле Пугачева с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин.
27 августа дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой.