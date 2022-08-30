В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

«Озлобленная женщина» — Дайнеко дерзнула в ответ Арифулиной после её скандальных откровений о «Фабрике звезд»

Popcake.tv

На днях вышло новое интервью Лины Арифулиной, где она упомянула про артистов, карьера которых пошла в гору после участия в телепроекте «Фабрика звезд». Телережиссер была наставницей в нескольких сезонах, поэтому на её глазах формировались молодые таланты. В разговоре с Лаурой Джугелия Лина нелицеприятно отозвалась о некоторых девушках-артистках.

Дайнеко ответила оскорбившей ее Арифулиной
Фото: popcake.tvpopcake.tv

В частности, она поделилась воспоминаниями о Виктории Дайнеко, одержавшей победу в пятом сезоне шоу. Женщина усомнилась в успехе её карьеры и порекомендовала выступать в составе какой-то группы.

«Вика Дайнеко была очень простой, немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который в ней был… Его не вытащить», — колко подметила Арифулина в YouTube-шоу FAMETIME.

Судя по всему, Дайнеко посмотрела нашумевший видеоролик, поэтому поспешила ответить обидчице в социальных сетях. Исполнительница хита «Фильм о любви» с иронией отреагировала на замечания Лины Арифулиной.

«Не тяну уже как 18 лет. Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего…» — написала знаменитость в личном блоге.

Примечательно, что ранее Виктория не была замечена в скандалах с коллегами по шоу-бизнесу. Единственное, недавно певица выясняла отношения со своим бывшим супругом, музыкантом Дмитрием Клейманом. Но сейчас уже все разногласия в прошлом!

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Лаура Джугелия,Виктория Дайнеко,Дженнифер Лопес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители