Дайнеко ответила оскорбившей ее Арифулиной

На днях вышло новое интервью Лины Арифулиной, где она упомянула про артистов, карьера которых пошла в гору после участия в телепроекте «Фабрика звезд». Телережиссер была наставницей в нескольких сезонах, поэтому на её глазах формировались молодые таланты. В разговоре с Лаурой Джугелия Лина нелицеприятно отозвалась о некоторых девушках-артистках.

Фото: popcake.tv popcake.tv

В частности, она поделилась воспоминаниями о Виктории Дайнеко, одержавшей победу в пятом сезоне шоу. Женщина усомнилась в успехе её карьеры и порекомендовала выступать в составе какой-то группы.

«Вика Дайнеко была очень простой, немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который в ней был… Его не вытащить», — колко подметила Арифулина в YouTube-шоу FAMETIME.

Судя по всему, Дайнеко посмотрела нашумевший видеоролик, поэтому поспешила ответить обидчице в социальных сетях. Исполнительница хита «Фильм о любви» с иронией отреагировала на замечания Лины Арифулиной.

«Не тяну уже как 18 лет. Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего…» — написала знаменитость в личном блоге.