В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
42 минуты назад

Съемки нового шоу с Малаховым перенесли

Lenta.ru

Съемки нового ток-шоу «Малахов» с ведущим Андреем Малаховым, которые должны были состояться 30 и 31 августа, были перенесены из-за изменений в сетке вещания телеканала «Россия 1». Об этом сообщает KP.RU.

Съемки нового шоу с Малаховым перенесли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты издания записались в массовку для новой программы, однако 29 августа стало известно, что съемки переносятся. Отмечается, что изменения связаны с тем, что ток-шоу не включили в сетку вещания на неделю с 5 по 11 сентября.

«Скорее всего, по мнению телевизионщиков, премьеру [программы "Малахов"] перенесут на вторую половину сентября», — говорится в материале.

По информации издания, тематика программы будет более серьезной, чем в других передачах с Малаховым. В шоу будут рассказывать «об успехах и проблемах обычных людей и пытаться им помочь».

О новой программе с участием Малахова «Россия 1» объявила в феврале. Уточнялось, что в проекте, как и в других шоу с ведущим, будут обсуждаться истории героев. Однако, помимо этого, в эфире ток-шоу заработает колл-центр, принимающий звонки со всей России. Согласно замыслу, такие звонки должны решать судьбу героев программы.

Премьера программы «Малахов» изначально должна была состояться 28 февраля, однако в связи с общественно-политической ситуацией выход ток-шоу перенесли. Позже стало известно, что передача заменит предыдущий проект с Малаховым «Прямой эфир».

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители