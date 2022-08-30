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1 час назад

Жена Гуфа Королева рассказала, как зовут ее дочь

Газета.Ru

Жена Алексея Долматова (Гуфа) Юлия Королева раскрыла имя дочери спустя девять месяцев после родов. Этим она поделилась в социальных сетях.

Жена Гуфа Королева рассказала, как зовут ее дочь
Фото: соцсетисоцсети

Дочь рэпера и модели назвали Тиной.

«Как Тина Канделаки! Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — рассказала Королева.

У Гуфа также есть старший сын Сэм от бывшей жены Айзы-Лилуны Хамзатовна Ай. Пара развелась в 2013 году.

В августе 2022 года Айза рассказала, что сын впервые послушал песню Долматова.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,Тина Канделаки,
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