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1 час назад

Шуфутинский и Крид выпустят выпустят кавер на песню «Третье сентября»

Илья Родин

Певец Егор Крид признался в социальных сетях, что вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским записал ремейк песни «Третье сентября». Об этом пишет RT.

Шуфутинский и Крид записали ремейк песни «Третье сентября»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что песня «Третье сентября» впервые прозвучала в исполнении Шуфутинского в 1993 году. Она понравилась слушателям, стала хитом для многих поколений.

Крид рассказал подписчикам, что премьера состоится в пятницу, в ночь с 1 на 2 сентября. Песня будет выложена не только на YouTube, но и на других музыкальных площадках.

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Пользователи в целом благосклонно восприняли сообщение исполнителя. Они назвали песню «мощной коллабораций», «легендарным фитом».

«Очень смешно, знает, с кем делать коллабы!», - отметил один из подписчиков.

Часть из них, впрочем, выразила негодование тем, что Крид спел песню, которая и так «звучит из каждой бочки».

Напомним, ранее исполнитель записал фит с певицей МакSим на ее песню «Отпускаю».

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Крид,
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