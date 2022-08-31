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1 час назад

Шахназаров призвал запретить Глюкозу

Газета.Ruиещё 1

Блогер и журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» раскритиковал певицу Глюкозу.

Блогер Шахназаров призвал запретить Глюкозу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Шахназарова, исполнительница не имеет внушительных вокальных данных.

«Порождение российского шоу-бизнеса. Просто надо взять и запретить. И делать новый шоу-бизнес. Этот фундамент надо разрушить», — высказался журналист.

Блогер утверждает, что однажды встречался с Глюкозой на шоу с участием Ксении Собчак.

«Это караул. Какое самомнение. Она мне говорит: «Да вы просто человек советской формации», — вспоминает Шахназаров.

Ранее Михаил Шахназаров назвал Ренату Литвинову переоцененной актрисой. Он предложил артистке работать в Новом рижском театре, где сейчас выступает уехавшая из России Чулпан Хаматова.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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