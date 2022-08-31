Блогер Шахназаров призвал запретить Глюкозу

Блогер и журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» раскритиковал певицу Глюкозу.
По мнению Шахназарова, исполнительница не имеет внушительных вокальных данных.
«Порождение российского шоу-бизнеса. Просто надо взять и запретить. И делать новый шоу-бизнес. Этот фундамент надо разрушить», — высказался журналист.
Блогер утверждает, что однажды встречался с Глюкозой на шоу с участием Ксении Собчак.
«Это караул. Какое самомнение. Она мне говорит: «Да вы просто человек советской формации», — вспоминает Шахназаров.
Ранее Михаил Шахназаров назвал Ренату Литвинову переоцененной актрисой. Он предложил артистке работать в Новом рижском театре, где сейчас выступает уехавшая из России Чулпан Хаматова.