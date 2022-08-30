Гуф раскрыл имя дочки

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его супруга Юлия Королева раскрыли имя своего ребенка. Как сообщает Teleprogramma.pro, они решили назвать девочку Тина.

«Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба, и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — рассказала Юлия.

Молодая мама рассказала, что отец тоже очень рад. Королева отметила, что Долматов поддерживает отношения с сыном от первого брака и хорошо с ним ладит, однако к дочери у него особый подход. Первое время артист боялся брать ее на руки, но теперь она подросла, поэтому артист с ней с удовольствием гуляет.