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1 час назад

Мадонна установила мировой рекорд

Super.ru

Мадонна снова доказывает, что не зря считается иконой поп-музыки. Авторитетный журнал Billboard пишет, что певица стала первой женщиной, чьи альбомы попадали в десятку лучших по мнению Billboard 200 каждые десять лет с момента выхода ее дебютного Madonna в 1983 году. Никому из знаменитых женщин такое еще не удавалось.

Мадонна установила мировой рекорд
Фото: соцсетисоцсети

А еще Мадонна единственная, кто аж 50 раз возглавлял чарт Billboard. Успех, который крайне трудно повторить! Считайте, что это такой ответ певицы на критику, которая обрушилась на нее в последнее время: хейтеры в Сети обвиняют звезду в чрезмерном увлечении филлерами и фильтрами в соцсетях. Но какое это имеет значение, если Мадонна по-прежнему остается чуть ли не главной певицей современности?

Ее новый трек Final Enough Love вышел в конце июня, но продолжает оставаться на восьмом месте чарта Billboard. Он стал самым продаваемым альбомом недели в чарте Top Album Sales.

Шоу-бизнес,Мадонна,
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