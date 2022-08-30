Мадонна установила мировой рекорд

Мадонна снова доказывает, что не зря считается иконой поп-музыки. Авторитетный журнал Billboard пишет, что певица стала первой женщиной, чьи альбомы попадали в десятку лучших по мнению Billboard 200 каждые десять лет с момента выхода ее дебютного Madonna в 1983 году. Никому из знаменитых женщин такое еще не удавалось.

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А еще Мадонна единственная, кто аж 50 раз возглавлял чарт Billboard. Успех, который крайне трудно повторить! Считайте, что это такой ответ певицы на критику, которая обрушилась на нее в последнее время: хейтеры в Сети обвиняют звезду в чрезмерном увлечении филлерами и фильтрами в соцсетях. Но какое это имеет значение, если Мадонна по-прежнему остается чуть ли не главной певицей современности?