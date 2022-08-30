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25 минут назад

Лолита объяснила свой отъезд из России

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская в своем Телеграм-канале объяснила свой отъезд из России. По ее словам, она решила отдохнуть в последние летние дни.

Лолита объяснила свой отъезд из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последние десять дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу!» - написала Лолита.

Певица отметила, что хочет побыстрее увидеть свою семью, по которой она соскучилась, потому что давно не видела близких.

Ранее Милявская рассказала, что взяла тайм-аут в работе и репетициях и улетает в отпуск. Вероятно, певица решила заранее сообщить об отдыхе, чтобы не попасть под раздачу хейтерам. Артистку уже не раз подозревали в эмиграции. Лолита объявила, что на 10 дней уезжает в Болгарию, где с недавних пор живет ее семья, которую она весной вывезла из Украины.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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