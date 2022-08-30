Лолита объяснила свой отъезд из России

«Последние десять дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу!» - написала Лолита.

Певица отметила, что хочет побыстрее увидеть свою семью, по которой она соскучилась, потому что давно не видела близких.

Ранее Милявская рассказала, что взяла тайм-аут в работе и репетициях и улетает в отпуск. Вероятно, певица решила заранее сообщить об отдыхе, чтобы не попасть под раздачу хейтерам. Артистку уже не раз подозревали в эмиграции. Лолита объявила, что на 10 дней уезжает в Болгарию, где с недавних пор живет ее семья, которую она весной вывезла из Украины.