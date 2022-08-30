Сестра Эмбер Херд раскритиковала появление Джонни Деппа на MTV VMA

Сестра американской актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес раскритиковала появление звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа на премии MTV VMA. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Родственница артистки возмутилась участием Деппа и обратилась к организаторам мероприятия.

«MTV, вы отвратительны и безрассудны! Я очень надеюсь, что ни у кого из тех, кто организовал это, нет дочерей», — написала она. К своему посту Энрикес добавила хештег #IStandWithAmberHeard («Я поддерживаю Эмбер Херд»).

29 августа сообщалось, что Депп появился на премии MTV Video Music Awards в виде голограммы астронавта. Он попросил о подработке и сказал, что готов выступать на днях рождения, свадьбах, бар-мицвах и поминках. Перформанс в образе астронавта стал одним из первых публичных появлений Деппа после победы в суде над Херд.