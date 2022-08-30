Норкин назвал Софию Ротару ненастоящей украинкой

Ведущий политического шоу «Место встречи» Андрей Норкин перечислил в эфире имена украинских артистов, которые, по его мнению, пытаются «усидеть на двух стульях» — критикуют спецоперацию на Украине и при этом выступают в России . Его слова приводит «Царьград».

Как убежден Норкин, большинство украинских артистов, выступивших против спецоперации, не являются украинцами или украинками по своему происхождению. В их числе телеведущий упомянул Софию Ротару, которая является этнической молдаванкой и которая, со слов Норкина, якобы переводит деньги ВСУ. Сама певица не делала публичных заявлений о ситуации на Украине.