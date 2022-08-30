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1 час назад

Ведущий Норкин назвал Софию Ротару ненастоящей украинкой

Газета.Ru

Ведущий политического шоу «Место встречи» Андрей Норкин перечислил в эфире имена украинских артистов, которые, по его мнению, пытаются «усидеть на двух стульях» — критикуют спецоперацию на Украине и при этом выступают в России. Его слова приводит «Царьград».

Норкин назвал Софию Ротару ненастоящей украинкой
Фото: ТАССТАСС

Как убежден Норкин, большинство украинских артистов, выступивших против спецоперации, не являются украинцами или украинками по своему происхождению. В их числе телеведущий упомянул Софию Ротару, которая является этнической молдаванкой и которая, со слов Норкина, якобы переводит деньги ВСУ. Сама певица не делала публичных заявлений о ситуации на Украине.

«[Николая] Гнатюка, при всем уважении, никто сейчас не будет слушать на теплоходе. Я не знаю, сколько надо выпить, чтобы попросить поставить песню в исполнении Гнатюка. [София] Ротару вообще молдаванка. [Верка] Сердючка вообще непонятно что», — заявил Норкин.

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