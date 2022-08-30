Меладзе попал в «стоп-лист» организаторов частных вечеринок

Певец Валерий Меладзе попал в черный список организаторов частных вечеринок для высокопоставленных чиновников, при этом его выступления в России продолжаются. Об этом со ссылкой на менеджера артиста Георгия Симоняна сообщает Telegram-канал Mash.

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Валерий Меладзе публично осудил спецоперацию на территории Украины. Он заявлял о желании бросить шоу-бизнес и заняться профессией инженера по очистке воды. Ходили слухи, что артист уехал из России, но он сам опроверг эту информацию.

По словам Симоняна, Валерий Меладзе продолжает выступать, но теперь его концерты проходят без афиш. При этом певец попал в блэк-лист организаторов частных вечеринок для высокопоставленных чиновников.

«У нас было такое, что давали предоплату в Питере, но потом заказчик звонил, извинялся, потому, что у него там кто-то был из высокопоставленных чиновников», - рассказал он.