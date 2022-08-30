Кушанашвили заявил о миллионных заработках Кудрявцевой

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась ему на состояние своего здоровья во время съемок передачи «Секрет на миллион», и удивился, как она успевает работать и зарабатывать баснословные деньги. Об этом он поведал в своей авторской программе «Каково!?».

«Я успел спросить у Леры, как у нее дела. Она сказала, что спина болит. Какая-то у нее вечная хворь. Она болеет 364 дня в году. Она один день снимается. Получает 70 млн рублей за съемочный день. И потом идет дальше болеть», — заявил Кушанашвили.

Отар не понимает, когда Кудрявцева успевает сниматься, если она постоянно болеет. При этом он отметил, что одного отработанного дня ей хватает, чтобы прокормить себя в течение года. Телеведущий также отметил, что не хотел своими заявлениями обидеть коллегу и на самом деле симпатизирует ей.