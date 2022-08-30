Названа причина внезапной отмены съемок нового шоу Малахова

Съемки нового ток-шоу телеведущего Андрея Малахова должны были проходить 30 и 31 августа в Москве, однако поздним вечером 29 августа все внезапно отменилось. В редакции KP.RU выяснили, что его не поставили в новую телесетку на неделю с 5 по 11 сентября. Чтобы эфиры не устарели и не потеряли актуальность, съемки выпуска было решено перенести на вторую половину сентября.

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Ток-шоу «Малахов» должно было стартовать еще в марте, однако ситуация в стране и мире изменилась, у зрителей возникла необходимость получать больше актуальной информации, а развлекательные программы начали уходить из телеэфиров. Новая программа Малахова планирует выйти в ином формате: с актуальными темами и проблемами простых людей без «фриков» и «желтизны».

Сообщается, что тематика передачи становится более серьезной, в ней будет больше пригашенных экспертов, общения, живых тем и героев из регионов. Сам телеведущий недавно записал телесюжет в Новосибирске, где пообщался с уникальной учительницей литературы и преподавателем академического рисунка, бывшим участником арт-группы «Синие носы».