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1 час назад

Актер Иван Краско отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

Мослентаиещё 2

На возвращение певицы Аллы Пугачевой в Москву отреагировал народный артист России, 91-летний Иван Краско. В разговоре с PROZVEZD он заявил, что рад приезду Примадонны.

Краско отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.comZamir Usmanov / Globallookpress.com

«Я предполагал, что она вернется к нам. Хотя я поддержал бы любой выбор этой замечательной артистки, поэтессы, композитора», — сказал Краско.

Актер добавил, что с нетерпением ждет возвращения в Россию мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина.

«Сейчас начинается новый телесезон. Думаю, что не только я, но и вся страна будет скучать без передач с участием Максима. Думаю, что художников такого уровня, как Галкин и Пугачева, которые слышат свое время, олицетворяют свою эпоху, терять никак нельзя», — заключил Краско.

Ранее вернувшаяся в Россию Пугачева объяснила свое длительное отсутствие в России. Артистка сообщила, что отдыхала и лечилась за границей.

Шоу-бизнес,Иван Краско,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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