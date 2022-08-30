Краско отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

«Сейчас начинается новый телесезон. Думаю, что не только я, но и вся страна будет скучать без передач с участием Максима. Думаю, что художников такого уровня, как Галкин и Пугачева, которые слышат свое время, олицетворяют свою эпоху, терять никак нельзя», — заключил Краско.