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13 минут назад

Стало известно, чем занимается Лобода в Европе

Никита Бородкин

Певица Светлана Лобода рассказала, чем занимается в последние месяцы в Европе. В интервью журналисту Ноэ Салберидзе для его YouTube-канала исполнительница пожаловалась, что превращается в домохозяйку.

Стало известно, чем занимается Лобода в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лобода отметила, что у нее давно не было выступлений и она решила заняться бытом. Сперва ей это даже нравилось, однако позднее исполнительница поняла, что должна вернуться к своей основной профессии.

«Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала», — заявила Светлана.

Также артистка пожаловалась, что ее дочери плохо адаптируются в Европе. Они жалуются, что скучают по своим друзьям в России.

Напомним, что после начала спецоперации Лобода уехала из России в Европу. Предположительно, сейчас певица живет в латвийской Юрмале.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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