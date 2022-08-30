Стало известно, чем занимается Лобода в Европе

Певица Светлана Лобода рассказала, чем занимается в последние месяцы в Европе. В интервью журналисту Ноэ Салберидзе для его YouTube-канала исполнительница пожаловалась, что превращается в домохозяйку.

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Лобода отметила, что у нее давно не было выступлений и она решила заняться бытом. Сперва ей это даже нравилось, однако позднее исполнительница поняла, что должна вернуться к своей основной профессии.

«Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала», — заявила Светлана.

Также артистка пожаловалась, что ее дочери плохо адаптируются в Европе. Они жалуются, что скучают по своим друзьям в России.