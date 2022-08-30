Бузова опубликовала видео с теннисной тренировки

Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками своими успехами в большом теннисе. Популярная певица и ведущая опубликовала в личном Telegram-канале видео с очередной тренировки.

На записи можно наблюдать, как исполнительница хита «Мало половин» в топе и короткой юбке тренируется на корте. Бузова успешно отбивает подачи тренера, который подсказывает ей, как правильно двигаться с ракеткой.