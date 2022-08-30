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1 час назад

Уехавшая из России Дапкунайте заговорила о бедственном положении артистов за границей

Слово и Дело

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте полгода назад покинула Россию из-за событий на Украине. Артистка отметила, что жизнь за рубежом далеко не беззаботная.

Уехавшая из России Дапкунайте заговорила о бедственном положении артистов за границей
Фото: ТАССТАСС

Отсутствие работы существенно бьет по кошельку, а предпосылки к переменам отсутствуют. По словам Дапкунайте, трудности затронули всех артистов, покинувших Россию, но не все готовы говорить об этом вслух.

«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна», — заявила звезда.

Вместе с тем актриса намекнула, что не исключает возвращения в РФ. По данным журналистов, за один корпоратив в России она получала около 1,5 миллиона рублей.

Шоу-бизнес,Ингеборга Дапкунайте,
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