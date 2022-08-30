Уехавшая из России Дапкунайте заговорила о бедственном положении артистов за границей

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте полгода назад покинула Россию из-за событий на Украине. Артистка отметила, что жизнь за рубежом далеко не беззаботная.
Отсутствие работы существенно бьет по кошельку, а предпосылки к переменам отсутствуют. По словам Дапкунайте, трудности затронули всех артистов, покинувших Россию, но не все готовы говорить об этом вслух.
«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна», — заявила звезда.
Вместе с тем актриса намекнула, что не исключает возвращения в РФ. По данным журналистов, за один корпоратив в России она получала около 1,5 миллиона рублей.