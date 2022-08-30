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1 час назад

Крид и Шуфутинский записали ремейк песни «Третье сентября»

Вечерняя Москваиещё 5

Музыкальные исполнители Егор Крид и Михаил Шуфутинский планируют выпустить ремейк песни «Третье сентября». Об этом сообщил Крид на своей странице в социальных сетях.

Крид и Шуфутинский записали ремейк песни «Третье сентября»
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

По его словам, песня уже записана, премьера трека состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Крид также выразил уверенность в том, что из совместной затеи с Шуфутинским получится «легендарная история». Фанаты исполнителей восприняли новость положительно, пишет Life.

Песня «Третье сентября» была написана более 25 лет назад и до сих пор пользуется популярностью среди представителей разных поколений.

1 июля Егор Крид сообщил, что ему стало плохо, но причина проблем со здоровьем неизвестна. Ближайшие дни, как уточняется, артист провел в больнице.

Звезда написал, что весь день с 06:00 его осматривали медики. Певец прошел все необходимые медобследования, чтобы понять причину плохого самочувствия, и даже сеанс гипноза. Крид отметил, что старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».

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