Крид и Шуфутинский записали ремейк песни «Третье сентября»

Музыкальные исполнители Егор Крид и Михаил Шуфутинский планируют выпустить ремейк песни «Третье сентября». Об этом сообщил Крид на своей странице в социальных сетях.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

По его словам, песня уже записана, премьера трека состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Крид также выразил уверенность в том, что из совместной затеи с Шуфутинским получится «легендарная история». Фанаты исполнителей восприняли новость положительно, пишет Life.

Песня «Третье сентября» была написана более 25 лет назад и до сих пор пользуется популярностью среди представителей разных поколений.

1 июля Егор Крид сообщил, что ему стало плохо, но причина проблем со здоровьем неизвестна. Ближайшие дни, как уточняется, артист провел в больнице.