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1 час назад

Треки Оксимирона могут признать экстремистскими

Секрет Фирмыиещё 1

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков попросил Замоскворецкий суд столицы признать экстремистскими материалы некоего М. Я. Фёдорова. Вероятнее всего, речь идёт о рэпере Оксимироне (настоящее имя — Мирон Янович Фёдоров). Причина, по которой произведения ответчика нужно объявить экстремизмом, не сообщается. Указано лишь, что Савенков действует «в интересах России».

Треки Оксимирона могут признать экстремистскими
Фото: YoutubeYoutube

Иск зарегистрировали и отправили на ознакомление судье 29 августа. Подробности пока неизвестны. В картотеке суда не указано, что послужило причиной разбирательства, а сам рэпер на момент публикации никак не комментировал происходящее в социальных сетях.

После начала специальной военной операции на Украине Оксимирон уехал из России. Он отправился на зарубежные гастроли, а гонорар перечислил в поддержку украинцев, пострадавших от боевых действий. Похожим образом поступили и участники панк-рейв-группы из Петербурга Little Big. Перед этим музыканты выпустили клип Generation Cancellation и потребовали прекратить конфликт на Украине, а после переехали в США.

Ранее «Секрет» писал о звёздах, которые покинули Россию после начала спецоперации. Многие из них вернулись, вроде Ивана Урганта и Аллы Пугачёвой, а некоторые так и остались за границей — например, Земфира, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и другие.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Сергей Савенков,Чулпан Хаматова,Иван Ургант,Алла Пугачева,Рената Литвинова,
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