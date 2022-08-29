Треки Оксимирона могут признать экстремистскими

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков попросил Замоскворецкий суд столицы признать экстремистскими материалы некоего М. Я. Фёдорова. Вероятнее всего, речь идёт о рэпере Оксимироне (настоящее имя — Мирон Янович Фёдоров). Причина, по которой произведения ответчика нужно объявить экстремизмом, не сообщается. Указано лишь, что Савенков действует «в интересах России».

Фото: Youtube Youtube

Иск зарегистрировали и отправили на ознакомление судье 29 августа. Подробности пока неизвестны. В картотеке суда не указано, что послужило причиной разбирательства, а сам рэпер на момент публикации никак не комментировал происходящее в социальных сетях.

После начала специальной военной операции на Украине Оксимирон уехал из России. Он отправился на зарубежные гастроли, а гонорар перечислил в поддержку украинцев, пострадавших от боевых действий. Похожим образом поступили и участники панк-рейв-группы из Петербурга Little Big. Перед этим музыканты выпустили клип Generation Cancellation и потребовали прекратить конфликт на Украине, а после переехали в США.