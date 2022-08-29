Колдун рассказал, чем займется в случае ухода из шоу-бизнеса

Певец Дмитрий Колдун заявил в интервью Telegram-канал «Звездач», что является специалистом не только в музыке, но и в химии, строительстве, различных ремеслах. Он пояснил, что не останется без работы, как бы ни сложилась его дальнейшая жизнь.

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Отмечается, что Колдун принимал участие в крупных музыкальных проектах. Он стал финалистом шоу «Народный артист – 2», одержал победу в проекте «Фабрика-6». Кроме того, выступал на фестивалях «Молодечно-2005» и «Славянский базар».

Артист подчеркнул, что не опасается за свое будущее. У него есть возможность заработать деньги не только на сцене.

Колдун уточнил, что разбирается в технике, умеет ремонтировать обувь. Кроме того, в случае необходимости, мог бы пойти работать в строительную компанию.