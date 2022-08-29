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1 час назад

СК попросили проверить клуб из-за выступления в нем Меладзе

News.ru

Депутат Юрий Швыткин попросил СК РФ проверить клуб, в котором выступал исполнитель Валерий Меладзе, из-за его позиции по СВО, об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале. 27 августа артист выступил в московском клубе «Радуга». Швыткин назвал выступление Меладзе в Москве «циничным».

СК попросили проверить клуб из-за выступления в нем Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете — это низко. Валерий Меладзе, который ранее высказывался крайне негативно по поводу проводимой спецоперации, решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало. Я уже направил депутатский запрос в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям московского диско-клуба, — написал Швыткин.

Ранее Меладзе сообщил о намерении уйти из шоу-бизнеса и заняться глубокой очисткой воды. Певец добавил, что музыка по-прежнему остаётся его любимым делом, но он потерял интерес к шоу-бизнесу. Успех у публики его больше не интересует.

Соседов обрушился на вернувшегося в Россию Меладзе

В феврале артист выступилпротив спецоперации России на Украине. Тогда он призвал страны сесть за стол переговоров. Многие звезды, придерживающиеся тех же взглядов, что и Меладзе, покинули РФ.

Шоу-бизнес,Юрий Швыткин,Валерий Меладзе,Следственный комитет,
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