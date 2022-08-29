СК попросили проверить клуб из-за выступления в нем Меладзе

Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете — это низко. Валерий Меладзе, который ранее высказывался крайне негативно по поводу проводимой спецоперации, решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало. Я уже направил депутатский запрос в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям московского диско-клуба, — написал Швыткин.