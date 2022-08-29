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10 минут назад

Надежда Бабкина высказалась против уничтожения украинской культуры

Газета.Ru

Народная артистка России Надежда Бабкина выступила в Луганской филармонии и высказалась против уничтожения любой культуры. В рамках концерта она спела песни на русском и украинском языках, пишут «Известия».

Бабкина высказалась об украинской культуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя задача — никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия — это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают», — высказалась Бабкина.

По ее мнению, основная задача артиста заключается в том, чтобы зритель получил удовольствие и избавился от стресса на концерте. Вместе с этим певица признала, что побороть негативные эмоции молниеносно невозможно. Однако Бабкина убеждена, что со временем творчество способно избавить людей от стрессовых факторов.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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