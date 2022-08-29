Казаки отказались выступать на одной сцене с Манижей на фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае. Как сообщает «Говорит Москва», об этом заявили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

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«Если организаторы не пересмотрят своё решение по вопросу участия певицы Манижи в мероприятиях фестиваля "Александровская крепость", то тогда казаки, творческие коллективы и мастера-ремесленники Кубанского казачьего войска однозначно не примут участия», — заявили в организации.

Напомним, что мероприятие пройдет в Усть-Лабинске в сентябре. Организатором выступил фонд «Вольное дело» — его представители рассказали, что Манижа выйдет на сцену с традиционной песней кубанских казаков.