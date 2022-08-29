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36 минут назад

Менеджер Меладзе ответил на слухи об отъезде певца

Певец Валерий Меладзе никуда не уезжал из России. Пост артиста в соцсетях о смене деятельности оказался шуткой. Об этом порталу URA.RU заявил менеджер певца Георгий Симонян.

Менеджер Меладзе ответил на слухи об отъезде певца
Фото: ТАССТАСС

Ранее появилась информация, что Валерий Меладзе вернулся в Россию. В интернете появилось видео его концерта в московском дискоклубе «Радуга». Однако его менеджер Георгий Симонян заявил, что артист и вовсе никогда не уезжал из РФ. А его пост о смене деятельности можно расценивать как обычную шутку.

«Сразу скажу - он никогда никуда не уезжал, а писать могут все, что хотят. Это я могу вам достоверно сказать. Он же инженер. Пост он просто как шутку выложил», - сказал он.

Напомним, Валерий Меладзе публично осудил спецоперацию на территории Украины. Он заявлял о желании бросить шоу-бизнес и заняться профессией инженера по очистке воды. Ходили разговоры, что артист уехал из России с семьей. Однако позднее сам певец опроверг эти сведения.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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