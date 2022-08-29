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1 час назад

Небинарная дочь Глюкозы попросила называть ее другим именем

Рамблер

Небинарная дочка певицы Глюкозы Лида попросила называть ее другим именем. Как сообщает Hello!, на съемках для журнала 15-летний подросток призналась, что ей нравится имя Рэй.

Небинарная дочь Глюкозы попросила называть ее другим именем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы) отметила, что спокойно относится к гендерной идентичности своей старшей дочери. По ее словам, современное поколение хочет стирать грани между полами.

Певица обращалась к психологу по поводу самоопределения дочери, которая успокоила ее, что это лишь «веяние» времени. При этом Наталья призналась, что в возрасте своей дочери хотела быть мальчиком из-за своего поведения — она дружила только с детьми противоположного пола, хулиганила и бегала по гаражам.

Отметим, что Глюкоза уже 16 лет находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. За это время она родила двух дочерей.

Шоу-бизнес,Александр Чистяков,
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