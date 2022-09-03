Нелли Карим – считается одной из самых популярных киноактрис в Египте. За ее жизнью в социальных сетях следят более 7 миллионов поклонников. При этом, о ее актерском успехе за границей в России практически никому не известно. Необычную историю о жизни девушки с русскими корнями рассказали Woman.ru.

1/12 Нелли Карим – считается одной из самых популярных киноактрис в Египте. За ее жизнью в социальных сетях следят более 7 миллионов поклонников. При этом, о ее актерском успехе за границей в России практически никому не известно Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Нелли Карим родилась в семье учительницы из Выборга и египетского инженера из Александрии. Ее родители познакомились в Санкт-Петербурге, куда мама будущей актрисы отправилась на экскурсию со своими учениками. Ее в то время находился в СССР с командировкой Фото: Соцсети 3/12 Мимолетное знакомство в одном из ресторанов Северной столицы переросло в переписку, которая закончилось свадьбой и переездом в Александрию, где через некоторое время и родилась Нелли Фото: Соцсети 4/12 Родители уже в раннем детстве заметили тягу девочки к танцам и с трех лет отдали ее в балетный класс Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Вскоре отец Карим получил выгодный контракт в СССР и вместе с семьей вернулся в Санкт-Петербург. Здесь Нелли пошла в первый класс и окончила школу Фото: Соцсети 6/12 В 1991 году, на фоне экономического и политического кризиса, им вновь пришлось менять свое место жительства Фото: Соцсети 7/12 Вернувшись в Египет, 16-летняя Нелли поступает в Академию искусств в Александрии и неожиданно для своей семьи выходит замуж. По словам актрисы, она не смогла устоять перед роскошными ухаживаниями мужчины, который был на 12 лет старше нее Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 «Были охапки цветов, ужины в ресторанах, он привез мне дефицитные пуанты Capezio, ухаживал за мной, как за драгоценностью. А если учесть, что на этот период пришлась смерть моего отца, то поддержка взрослого мужчины мне было просто необходима!» — рассказала Карим в одном из своих интервью Фото: Соцсети 9/12 Несмотря на беременность, девушка продолжала заниматься балетом. Через 8 лет, уже будучи матерью двоих детей, она становится примой Каирского театра оперы и балета. Правда, к этому времени отношения супругов окончательно разладились и Нелли подала на развод Фото: Соцсети 10/12 После неудач в личной жизни девушка сосредоточилась на карьере и вскоре получила в фильме «1001 ночь», которая открыла перед ней двери в мир кино Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 За 20 лет Нелли снялась в больше 30 киноработах, у нее множество премий: лучшая женская роль в 2004-м на Каирском кинофестивале и специальная награда в 2010-м. Она получила гран-при на Asia Pacific Screen Awards, а на Фестивале арабского кино стала обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль. В 2010 году ее пригласили в жюри Венецианского кинофестиваля Фото: Соцсети 12/12 Актриса еще несколько раз была замужем (в одном из браков родила двух дочерей), крутила роман с каирским миллиардером Омаром Исламом, но внезапно для всех своих поклонников в 2021 году вышла замуж за игрока в сквош Хишама Мохда Ашура. В свои 47 лет, Нелли Карим остается одной из самых востребованных актрис в Египте Фото: Соцсети

Нелли Карим родилась в семье учительницы из Выборга и египетского инженера из Александрии. Ее родители познакомились в Санкт-Петербурге, куда мама будущей актрисы отправилась на экскурсию со своими учениками. Ее в то время находился в СССР с командировкой. Мимолетное знакомство в одном из ресторанов Северной столицы переросло в переписку, которая закончилось свадьбой и переездом в Александрию, где через некоторое время и родилась Нелли.

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Родители уже в раннем детстве заметили тягу девочки к танцам и с трех лет отдали ее в балетный класс. Вскоре отец Карим получил выгодный контракт в СССР и вместе с семьей вернулся в Санкт-Петербург. Здесь Нелли пошла в первый класс и окончила школу.

В 1991 году, на фоне экономического и политического кризиса, им вновь пришлось менять свое место жительства.

Вернувшись в Египет, 16-летняя Нелли поступает в Академию искусств в Александрии и неожиданно для своей семьи выходит замуж. По словам актрисы, она не смогла устоять перед роскошными ухаживаниями мужчины, который был на 12 лет старше нее.

«Были охапки цветов, ужины в ресторанах, он привез мне дефицитные пуанты Capezio, ухаживал за мной, как за драгоценностью. А если учесть, что на этот период пришлась смерть моего отца, то поддержка взрослого мужчины мне было просто необходима!» — рассказала Карим в одном из своих интервью.

Несмотря на беременность, девушка продолжала заниматься балетом. Через 8 лет, уже будучи матерью двоих детей, она становится примой Каирского театра оперы и балета. Правда, к этому времени отношения супругов окончательно разладились и Нелли подала на развод.

После неудач в личной жизни девушка сосредоточилась на карьере и вскоре получила в фильме «1001 ночь», которая открыла перед ней двери в мир кино.

За 20 лет Нелли снялась в больше 30 киноработах, у нее множество премий: лучшая женская роль в 2004-м на Каирском кинофестивале и специальная награда в 2010-м. Она получила гран-при на Asia Pacific Screen Awards, а на Фестивале арабского кино стала обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль. В 2010 году ее пригласили в жюри Венецианского кинофестиваля.

Актриса еще несколько раз была замужем (в одном из браков родила двух дочерей), крутила роман с каирским миллиардером Омаром Исламом, но внезапно для всех своих поклонников в 2021 году вышла замуж за игрока в сквош Хишама Мохда Ашура. В свои 47 лет, Нелли Карим остается одной из самых востребованных актрис в Египте.