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14 минут назад

Кубанские казаки отказались выступать на одной сцене с Манижей

Слово и Делоиещё 4

Кубанские коллективы не будут выступать вместе с Манижей вУсть-Лабинске Краснодарского края на фестивале «Александровская крепость».

Кубанские казаки отказались выступать на одной сцене с Манижей
Фото: globallookpress/Soeren Stachegloballookpress/Soeren Stache

Казаки заявили, что если организаторы концерта не передумают относительно участия певицы, то творческие коллективы просто не выйдут на сцену.

«Эта исполнительница выступает против специальной военной операции, а значит, и против России, против президента, против всех жителей страны, против казаков», — цитирует представителей казачества радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, приглашение на фестиваль казачьей культуры певицы, которая настроена непатриотично, является полным абсурдом.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,
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