Кубанские казаки отказались выступать на одной сцене с Манижей

Кубанские коллективы не будут выступать вместе с Манижей вУсть-Лабинске Краснодарского края на фестивале «Александровская крепость».
Казаки заявили, что если организаторы концерта не передумают относительно участия певицы, то творческие коллективы просто не выйдут на сцену.
«Эта исполнительница выступает против специальной военной операции, а значит, и против России, против президента, против всех жителей страны, против казаков», — цитирует представителей казачества радиостанция «Говорит Москва».
Как ранее отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, приглашение на фестиваль казачьей культуры певицы, которая настроена непатриотично, является полным абсурдом.