Пугачева вернулась в Россию и пожалела

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева сообщила, что во время отпуска в Израиле она проходила лечение. Как и говорила несколько месяцев назад сама Примадонна, к началу учебного года она вернулась домой с детьми — 1 сентября им предстоит пойти в школу. Ее муж Максим Галкин, осудивший российскую спецоперацию на Украине, пока продолжает концертный тур в Европе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Алла Пугачева по возвращении в Россию рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала в Израиле.

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"У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. Я отдыхала, лечилась", — сказала Пугачева на встрече с дизайнером Игорем Гуляевым.

Последний еще в минувшую субботу опубликовал в соцсетях видеоролик - на кадрах видно, как певица открывает дверь машины ногой и отвечает Гуляеву:

"А я уже давно [вернулась], я просто не могла никак собраться".

Елена Чупракова, концертный директор Пугачевой, позднее подтвердила, что исполнительница давно вернулась в Москву, однако концерты Примадонны пока не планируются.

Певица вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным и детьми уезжали в Израиль на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине. Сама Пугачева отмечала, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией". Позднее она говорила, что планирует вернуться из Израиля к началу учебного года - по словам певицы, 1 сентября ее дети пойдут в школу, к которой уже готовы.

Пугачева пока никак не прокомментировала спецоперацию.

Галкин еще в апреле осудил действия России. Супруг певицы проводит концертный тур по Европе. В конце февраля он говорил, что его выступления в РФ и рекламные кампании с его участием оказались сорваны.

23 августа - в День украинского флага - Галкин вышел на сцену в Польше в сине-желтом костюме. Характерно, что государственное агентство РИА "Новости" приводит краткую биографическую справку о Примадонне:

"Алла Пугачева — советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 — отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов — песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие", - говорится в публикации издания.

