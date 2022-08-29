Лолита Милявская показала на видео новую татуировку на шее

Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что собирается десять дней провести со своей семьей. Популярная исполнительница также похвасталась новой татуировкой, которую она наклеила на шею. Соответствующее видео она опубликовала в личном Telegram-канале.
«Я наклеила новую татуировку, десять дней проведу с семьей и собакой. Бужу осваивать кусторез, который везу. Он очень тяжелый, похож на орудия пыток из “Пила-3”, “Пила-4”, “Пила-5”», – поделилась своими планами артистка.
Ранее Лолита Милявская опубликовала видео с находкой на пляже в Крыму.