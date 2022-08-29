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12 минут назад

Дапкунайте намекнула на возможное возвращение в Россию

Газета.Ruиещё 1

Актриса Ингеборга Дапкунайте в беседе с латвийскими СМИ намекнула, что может вернуться в Россию. Об этом сообщает StarHit.

Дапкунайте намекнула на возможное возвращение в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому", - высказалась артистка.

Также она назвала ошибкой свои слова о том, что жалела о том, что не уехала из России раньше.

В апреле Ингеборга Дапкунайте сообщила об отъезде из России. По словам актрисы, она покинула Россию "давно" и сейчас находится в Брюсселе.

Шоу-бизнес,Ингеборга Дапкунайте,
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