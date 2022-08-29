Дапкунайте намекнула на возможное возвращение в Россию

Актриса Ингеборга Дапкунайте в беседе с латвийскими СМИ намекнула, что может вернуться в Россию. Об этом сообщает StarHit.
"Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому", - высказалась артистка.
Также она назвала ошибкой свои слова о том, что жалела о том, что не уехала из России раньше.
В апреле Ингеборга Дапкунайте сообщила об отъезде из России. По словам актрисы, она покинула Россию "давно" и сейчас находится в Брюсселе.