Дапкунайте намекнула на возможное возвращение в Россию

Актриса Ингеборга Дапкунайте в беседе с латвийскими СМИ намекнула, что может вернуться в Россию. Об этом сообщает StarHit.

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"Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому", - высказалась артистка.

Также она назвала ошибкой свои слова о том, что жалела о том, что не уехала из России раньше.