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56 минут назад

Бузова опубликовала видео в бикини на пляже на фоне волн

Денис Фьючин

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками кадрами отдыха у моря. Популярная исполнительница опубликовала в своем личном Telegram-канале видео, как она позирует в бикини на пляже.

На кадрах видно, что съемки с 36-летней российской знаменитостью проходили в вечернее время. Бузова в красном раздельном купальнике и забранными в хвост волосами позирует перед камерой у самой кромки воды на фоне набегающих волн. Где именно было снято видео, не уточняется.

Ранее Бузова опубликовала в социальной сети ответ на предложение о сотрудничестве бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Звезда телешоу «Дом-2» сообщила экс-возлюбленному, что не собирается участвовать в его проектах.

Шоу-бизнес,Общество,Интернет,Видео,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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