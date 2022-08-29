Бузова опубликовала видео в бикини на пляже на фоне волн

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками кадрами отдыха у моря. Популярная исполнительница опубликовала в своем личном Telegram-канале видео, как она позирует в бикини на пляже.

На кадрах видно, что съемки с 36-летней российской знаменитостью проходили в вечернее время. Бузова в красном раздельном купальнике и забранными в хвост волосами позирует перед камерой у самой кромки воды на фоне набегающих волн. Где именно было снято видео, не уточняется.