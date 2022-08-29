Стрелец: Прилучного "очень сильно демонизируют"

Ведущая YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Надежда Стрелец заступилась за актера Павла Прилучного в своем Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что во время интервью, которое вышло с артистом 27 августа, Прилучный не доставлял дискомфорта никому из съемочной группы.

«Пашу Прилучного очень сильно демонизируют. Я тоже была наслышана о его нраве и предвкушала непростое интервью. Возможно, мне повезло — Павел сейчас в хорошей форме, счастлив, спокоен», — высказалась она.

Стрелец также отметила, что актер не навязывает свои жизненные установки и с уважением относится к ценностям других людей. Как объяснила журналистка, Прилучный пользуется популярностью у женщин благодаря своей харизме.