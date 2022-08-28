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41 минуту назад

30-летний КВНщик Никита Сумароков умер накануне свадьбы

WomanHit.ru

Никита Сумароков у себя в Нижнем Тагиле был настоящей звездой. Он играл в лиге КВН «Новая версия», а также частенько вел всякие мероприятия. Поэтому его смерть шокировала многих горожан. Мало того, что Никите было всего 30 лет, так и смерть наступила, можно сказать, среди белого дня. Он просто шел по улице, как вдруг ему стало плохо.

30-летний кавээнщик Сумароков умер накануне свадьбы
Фото: соцсетисоцсети

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на 2 минуты, и все, не вернулся. „Скорая“ приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — рассказал редакции TagilCity.ru друг Денис.

Что произошло за эти две минуты, и в чем причина смерти, должно помочь выяснить вскрытие, которое назначено на понедельник, 29 августа.

…Через две недели, 11 сентября, Никита должен был отметить день рождения, 31-летие. А еще чуть позже, на 23 сентября, у него была назначена свадьба. Но теперь невеста и мама умершего спешно собирают средства на похороны, которые должны состояться 31 августа.

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