30-летний кавээнщик Сумароков умер накануне свадьбы

Никита Сумароков у себя в Нижнем Тагиле был настоящей звездой. Он играл в лиге КВН «Новая версия», а также частенько вел всякие мероприятия. Поэтому его смерть шокировала многих горожан. Мало того, что Никите было всего 30 лет, так и смерть наступила, можно сказать, среди белого дня. Он просто шел по улице, как вдруг ему стало плохо.