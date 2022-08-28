После выступления Газманова в Белгороде разразился скандал

Олег Газманов дал концерт в Белгороде с Белгородским симфоническим оркестром и оперными вокалистами. Выступление собрало большое количество зрителей и прошло успешно. Однако тут же в интернете стали распространяться слухи о том, что людей на мероприятие сгоняли насильно, административными методами, - информирует blitz.plus.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Газманов был глубоко оскорблен и написал в Телеграм-канале большой пост, где опроверг эти слухи, назвав их «подлым враньем». Там же он выложил и видеоролик с концерта. По словам певца, он очень благодарен десяткам тысяч человек, которые пришли на площадь во время музыкального фестиваля. Он отметил, что невозможно заставить такое количество людей собраться слушать музыку.

Также Газманов обратился к своим поклонникам из числа слушателей с просьбой рассказать о своих впечатлениях.