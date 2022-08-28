Соседов обрушился на вернувшегося в Россию Меладзе

Сергей Соседов резко отрицательно воспринял появление Валерия Меладзе на российской сцене. Музыкальный критик не может простить певцу выступлений против спецоперации по спасению Донбасса. Сергей напомнил Меладзе поговорку: «Молчи – за умного сойдешь».

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Соседов полагает, что артисты должны выступать перед публикой, а не лезть в политику. А тем, кто выступал против спецоперации, следует вымаливать прощение у россиян, если они хотят вернуться на родину. Что же касается самого Соседова, то провинившихся он вообще бы не пускал назад без публичного покаяния, - рассказывает Экспресс Газета.

«Не пускал бы я их сюда назад, либо же пускал, но, чтобы стояли на коленях и били челом», - возмущается критик.