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30 минут назад

Соседов обрушился на вернувшегося в Россию Меладзе

Ирина Лебедева

Сергей Соседов резко отрицательно воспринял появление Валерия Меладзе на российской сцене. Музыкальный критик не может простить певцу выступлений против спецоперации по спасению Донбасса. Сергей напомнил Меладзе поговорку: «Молчи – за умного сойдешь».

Соседов обрушился на вернувшегося в Россию Меладзе
Фото: ТАССТАСС

Соседов полагает, что артисты должны выступать перед публикой, а не лезть в политику. А тем, кто выступал против спецоперации, следует вымаливать прощение у россиян, если они хотят вернуться на родину. Что же касается самого Соседова, то провинившихся он вообще бы не пускал назад без публичного покаяния, - рассказывает Экспресс Газета.

«Не пускал бы я их сюда назад, либо же пускал, но, чтобы стояли на коленях и били челом», - возмущается критик.

Режиссер Никита Михалков указал россиянам на обман со стороны певца Валерия Меладзе. В эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ» он отметил, что музыкант заявлял, что больше не будет выступать в России, однако уже на 8 марта следующего года у него запланировано выступление в Барвихе.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Валерий Меладзе,Никита Михалков,
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