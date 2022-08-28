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1 час назад

Поргина ответила Пугачевой: «В моей голове и так все в порядке»

Ирина Лебедева

Людмила Поргина сообщила, что не понимает высказывания Аллы Пугачевой. Речь идет о словах Примадонны, что она вернулась в Россию наводить порядок у себя в голове и в головах других людей.

Поргина ответила Пугачевой: «В моей голове и так все в порядке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова Караченцова объяснила журналистам портала prozvezd.info, что ее собственной голове постороннего вмешательства не требуется.

«В моей голове все и так в порядке», - заверила Людмила Андреевна.

Артистка отметила, что она находится на своей родине и, как поет певец Шаман, «русская и буду стоять на этой земле впредь».

Что именно имела в виду Пугачева – не ясно, и нужно просто подождать дальнейших действий Аллы Борисовны. А ее приезду она лично рада, поскольку считает ее великой певицей, изменившей российскую эстраду, и прекрасным человеком.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявлял, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Алла Пугачева,
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