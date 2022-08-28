Поргина ответила Пугачевой: «В моей голове и так все в порядке»

Людмила Поргина сообщила, что не понимает высказывания Аллы Пугачевой. Речь идет о словах Примадонны, что она вернулась в Россию наводить порядок у себя в голове и в головах других людей.
Вдова Караченцова объяснила журналистам портала prozvezd.info, что ее собственной голове постороннего вмешательства не требуется.
«В моей голове все и так в порядке», - заверила Людмила Андреевна.
Артистка отметила, что она находится на своей родине и, как поет певец Шаман, «русская и буду стоять на этой земле впредь».
Что именно имела в виду Пугачева – не ясно, и нужно просто подождать дальнейших действий Аллы Борисовны. А ее приезду она лично рада, поскольку считает ее великой певицей, изменившей российскую эстраду, и прекрасным человеком.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявлял, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц.