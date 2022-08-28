Борисова объяснила, почему возненавидела Галкина

Дана Борисова заявила, что ее отношение к Максиму Галкину кардинально изменилось. Если раньше, по ее словам, она юмориста «обожала» и много раз была на его передаче, то после его бегства из России любовь превратилась в ненависть.

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Однако слова, сказанные в последние месяцы, навсегда испортили репутацию Максима. Об этом Борисова рассказала 5 Каналу.

«А Галкин на своих заграничных концертах такие вещи говорил. Просто стыд. Хотя Галкина я обожала. Я много раз на его передаче была. Нет, для меня все теперь!», - сказала разгневанная телеведущая.

Дана уверена, что все уехавшие знаменитости пожалеют о своем поступке, но будет поздно. Любовь и уважение миллионов россиян им не вернуть.