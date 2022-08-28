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33 минуты назад

Маликов признался, что ничего не делает по дому

Ирина Лебедева

Дмитрий Маликов в беседе с журналистами телеканала НТВ рассказал, что сторонится домашней работы. Музыкант объяснил, что он должен беречь руки – свой рабочий инструмент, поскольку он пианист.

Маликов признался, что ничего не делает по дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А для того, чтобы вести хозяйство или что-то ремонтировать, он приглашает людей, которые оказывают подобные услуги, - информирует teleprogramma.pro.

Не так давно Дмитрий Маликов приобрел в Подмосковье особняк. Друзья Маликовых уже побывали в гостях в новом доме и рассказали, что он очень красив. Это трехэтажное здание из натурального белого камня, с колоннами и панорамными окнами. Недвижимость обошлась Маликову в 1 миллиард рублей.

Шоу-бизнес,Дмитрий Маликов,
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