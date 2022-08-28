У супруга Королевой предполагают проблемы со здоровьем

Врач-невролог Александр Комаров считает, что у Сергея Глушко начались проблемы после пластической операции. Об этом пишет портал blitz.plus.

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Тарзан выложил в интернет видеоролик. Стриптизер рассуждает о том, что сейчас происходит на мировой арене, и при этом очень часто моргает.

Врач определил, что у 52-летнего мужчины начался нервный тик. Но связано это якобы не с состоянием психики, а с последствиями хирургического вмешательства. Комаров назвал тик осложнением после блефаропластики.