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30 минут назад

У супруга Королевой предполагают проблемы со здоровьем

Ирина Лебедева

Врач-невролог Александр Комаров считает, что у Сергея Глушко начались проблемы после пластической операции. Об этом пишет портал blitz.plus.

У супруга Королевой предполагают проблемы со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарзан выложил в интернет видеоролик. Стриптизер рассуждает о том, что сейчас происходит на мировой арене, и при этом очень часто моргает.

Врач определил, что у 52-летнего мужчины начался нервный тик. Но связано это якобы не с состоянием психики, а с последствиями хирургического вмешательства. Комаров назвал тик осложнением после блефаропластики.

Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, в последнее время увлекся живописью. Надо сказать, что работы Сергея высоко оценил Никас Сафронов. Художник считает, что у мужа Королевой большой творческий потенциал.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Александр Комаров,Никас Сафронов,
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