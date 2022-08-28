Охлобыстин высмеял американскую «политкорректность»

Иван Охлобыстин саркастически прокомментировал сообщения американских СМИ, что, по официальным прогнозам, в 2023 году каждый сотый житель Лос-Анджелеса станет бомжом. Об этом рассказывает "Московский Комсомолец".
«Если прикинуть по меркам России, к каждой типовой девятиэтажке статистически будет прилагаться 5-6 бомжей», - написал он в Телеграм-канале.
Охлобыстин привел официальное сообщение властей, которые объявили термин «бомж» неполиткорректным. Его нужно заменить на «человека, испытывающего бездомность» или «человека, проживающего снаружи».
Актер отметил, что в ход пошла «традиционная американская метода».
«Для борьбы с явлением применена традиционная американская метода - если не может справиться с социальной проблемой, сделай ее "новой нормой". Придумай новые термины. Не можешь справиться с дефицитом бюджета и вынужден использовать печатный станок для монетизации тонн мусора? Назови это QE. Не можешь справиться с засильем содомитов и извращенцев? Назови это толерантностью».
То есть, «человек, проживающий снаружи» - вроде как уже и не бомж.
«Так был завершен кризис взрывного роста бомжей в Лос-Анджелесе», - резюмировал Охлобыстин.
Актер Иван Охлобыстин четко обозначил свою позицию после начала спецоперации, раскритиковав звезд, покинувших Россию. Однако сейчас артист признался, что изменил свое мнение. Охлобыстин заявил, что будет любить своих коллег, несмотря на их позицию, так как помнит, какими они были до.