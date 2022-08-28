Охлобыстин высмеял американскую «политкорректность»

Иван Охлобыстин саркастически прокомментировал сообщения американских СМИ, что, по официальным прогнозам, в 2023 году каждый сотый житель Лос-Анджелеса станет бомжом. Об этом рассказывает "Московский Комсомолец".

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«Если прикинуть по меркам России, к каждой типовой девятиэтажке статистически будет прилагаться 5-6 бомжей», - написал он в Телеграм-канале.

Охлобыстин привел официальное сообщение властей, которые объявили термин «бомж» неполиткорректным. Его нужно заменить на «человека, испытывающего бездомность» или «человека, проживающего снаружи».

Актер отметил, что в ход пошла «традиционная американская метода».

«Для борьбы с явлением применена традиционная американская метода - если не может справиться с социальной проблемой, сделай ее "новой нормой". Придумай новые термины. Не можешь справиться с дефицитом бюджета и вынужден использовать печатный станок для монетизации тонн мусора? Назови это QE. Не можешь справиться с засильем содомитов и извращенцев? Назови это толерантностью».

То есть, «человек, проживающий снаружи» - вроде как уже и не бомж.

«Так был завершен кризис взрывного роста бомжей в Лос-Анджелесе», - резюмировал Охлобыстин.