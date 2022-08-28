Еще два города отменили концерты группы «Сплин»

«Группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года. Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», - проинформировали организаторы фестиваля на своей страничке ВКонтакте.