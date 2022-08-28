Еще два города отменили концерты группы «Сплин»

Выступления группы «Сплин» в Светлогорске и Волгограде отменили. Об отмене сообщили организационные комитеты мероприятий, не объяснив причину такого решения, - сообщают news.ru.
В Волгограде 17 сентября откроется фестиваль ParkSeason. Гостями празднества, в частности, должны были быть музыканты группы.
«Группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года. Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», - проинформировали организаторы фестиваля на своей страничке ВКонтакте.
Также во ВКонтакте было сообщение об отмене выступления в Светлогорске Калининградской области, запланированное на 11 ноября.
«Уважаемые гости Театра эстрады «Янтарь-холл», сообщаем вам, что спектакль "Суперstars" и концерт группы Сплин ОТМЕНЕНЫ. Купленные ранее билеты вы можете сдать в местах приобретения».
Ранее в Москве отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться 26 августа в рамках фестиваля "Музыка с сильным характером". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на лидера группы Александра Васильева.