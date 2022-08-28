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14 минут назад

Отменены концерты группы «Сплин»

Ирина Лебедева

Выступления группы «Сплин» в Светлогорске и Волгограде отменили. Об отмене сообщили организационные комитеты мероприятий, не объяснив причину такого решения, - сообщают news.ru.

Еще два города отменили концерты группы «Сплин»
Фото: ТелеграмТелеграм

В Волгограде 17 сентября откроется фестиваль ParkSeason. Гостями празднества, в частности, должны были быть музыканты группы.

«Группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года. Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», - проинформировали организаторы фестиваля на своей страничке ВКонтакте.

Также во ВКонтакте было сообщение об отмене выступления в Светлогорске Калининградской области, запланированное на 11 ноября.

«Уважаемые гости Театра эстрады «Янтарь-холл», сообщаем вам, что спектакль "Суперstars" и концерт группы Сплин ОТМЕНЕНЫ. Купленные ранее билеты вы можете сдать в местах приобретения».

Ранее в Москве отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться 26 августа в рамках фестиваля "Музыка с сильным характером". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на лидера группы Александра Васильева.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Коммерсант,
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